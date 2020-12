Zuzanna Dąbrowska: Pierwsza Kadrowa Feministyczna

Podczas rozpoczynającego się w środę szczytu UE jedną z trzech spraw do załatwienia jest uzyskanie zgody na obniżenie emisji CO2 o 55 procent do 2030 roku. Cel ten nie zostanie spełniony bez przyjęcia całego pakietu finansowego (o wartości 1,8 biliona euro). Ten pakiet może zostać wywrócony przez polskie i węgierskie weto.

Dlatego po raz kolejny Al. Ujazdowskie zapełnią się protestującymi. „Domagamy się, by decyzje, które Premier Mateusz Morawiecki podejmie podczas najbliższego szczytu Rady Europejskiej zapewniły nam bezpieczną i sprawiedliwą przyszłość. Jako młode pokolenie nie pozwolimy, by przepychanki polityczne decydowały o naszym losie. W środę wychodzimy na ulice wraz z całą Europą i przypominamy, że głos młodych jest kluczowy w walce z kryzysem klimatycznym" – piszą organizatorzy i organizatorki. I zapewniają, że będą dbać o bezpieczeństwo, i o to, by nie dochodziło do niebezpiecznych spięć i incydentów. „Na wydarzeniu będą obecne deeskalatorki i deeskalatorzy, które i którzy będą pomagać w sytuacjach kryzysowych" – obiecuje komunikat w mediach społecznościowych.