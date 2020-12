Łukasz Warzecha: Czas na zmianę

Trzeba pomyśleć o zmianie ustawy w taki sposób, aby stało się jasne, co parlamentarzyście wolno w ramach immunitetu, a czego nie. I aby wolno mu było mniej niż więcej. Jest tylko jeden problem: to, co się dzieje, z jednej strony do takich rozważań daje impuls, a z drugiej – do nich zniechęca. Obecna władza zrobiła tak wiele, aby podważyć zaufanie do państwa wszystkich, którzy nie są jej zwolennikami, że trudno kogokolwiek przekonywać, iż to dobry moment na ograniczanie immunitetu.