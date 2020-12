Marek Kozubal: Gdy policja bije, państwo jest słabsze

Skutki eskalacji odbijają się na spadku dobrych ocen formacji. Z badania przeprowadzonych w listopadzie przez IBRiS dla Interii wynika, że zaufanie do policji deklarowało 44,1 proc. pytanych (spadek o 21,3 pkt proc. w stosunku do sondażu dla „Rzeczpospolitej" z 2017 r.). To najniższe zaufanie do policji od dwóch dekad. Dla porównania – w 2016 r. CBOS podawał, że 65 proc. ankietowanych ufało policji. Najwyższe notowania miała ona w 2008 r. – aż 75 proc.