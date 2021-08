Maciej Strzembosz: Ostrożnie z tym bojkotem. Obrona Kukiza

Paweł Kukiz nie nadaje się do polityki. Najlepszy dowód, że z 20 proc. poparcia w wyborach prezydenckich doszedł do zera. Dla porównania Andrzej Olechowski dostał w wyborach ok. 10 proc. i wyszła z tego Platforma Obywatelska.

