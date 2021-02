Szułdrzyński: Pouczające nieporozumienia w Porozumieniu

Sporo mówi o prezesie PiS to, że mógł uwierzyć w spisek Gowina z Tuskiem.

Spór w Porozumieniu pokazuje mechanizmy rządzące polityką i osobami, które polityką rządzą. Przede wszystkim – jak łatwo manipulować najważniejszą osobą w państwie, czyli prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Poniżej dalsza część artykułu

Adam Bielan nie zaatakowałby Jarosława Gowina bez autoryzacji prezesa PiS. Trudno uwierzyć, że Kaczyński zgodziłby się na taką akcję, wyłącznie przeczytawszy statut Porozumienia i stwierdziwszy, że są proceduralne wątpliwości dotyczące legitymacji władz koalicjanta. Jeśli coś go przekonało, to plotka o tajnym spotkaniu Gowina z Donaldem Tuskiem. Są w niej bowiem zaszyte wszystkie fobie Prezesa. Tusk to dla niego symbol zła, w jego imaginarium spotkanie z byłym szefem PO jest czymś całkowicie kompromitującym polityka prawicy. A takie spotkanie w Berlinie to byłaby już istna zdrada stanu.

Sęk w tym, że w tej historii nic się nie klei. Owszem, Gowin prowadził rozmowy z opozycją wiosną zeszłego roku. Wówczas marszałek Tomasz Grodzki ujawnił, że toczyły się pertraktacje opozycji z Gowinem. Ale wtedy chodziło o niedopuszczenie do wyborów kopertowych, które mogły się skończyć potężnym kryzysem konstytucyjnym i podważeniem legitymizacji demokratycznej nowego prezydenta. Ruch Gowina okazał się wówczas skuteczny, Kaczyński, obawiając się konsekwencji rozpadu koalicji, ugiął się i podpisał z Gowinem porozumienie, wybory odbyły się niemal normalnie i zostały uznane przez opozycję za prawowite. Gowin wówczas nie porzucił Zjednoczonej Prawicy, choć plotkowano, że ma zostać marszałkiem Sejmu.

Dziś sytuacja jest inna. Zostanie premierem technicznym, obalanie PiS w środku pandemii byłoby ze strony Gowina szaleństwem. Nie da się politycznie zyskać na takim manewrze. Jeśli Kaczyński uwierzył w tę baśń, to znaczy, że albo uważa Gowina za tak nierozsądnego, iż podjąłby się samobójczej misji, albo że Prezes stracił umiejętność oceniania na chłodno polityki.

Oczywiście opozycja dziś zachęca Gowina do wyjścia z koalicji, bo jest jej na rękę destabilizacja Zjednoczonej Prawicy i upadek rządu. Ale jeśliby do tego doszło, byłby to raczej efekt awantury w Porozumieniu, a nie jej przyczyna.

Widzimy też, że Kaczyński nie wybaczył Gowinowi tego, iż postawił go rok temu pod ścianą. I dziś skorzystał z okazji, by się zemścić. Bo nikt nie ma wątpliwości, że Bielan jest tu tylko narzędziem Prezesa. Czyżby satysfakcja z dokonania politycznej zemsty była ważniejsza od władzy? Znacznie bardziej przypomina to monarchę, który dla kaprysu gotów jest ryzykować pomyślność swego królestwa, niż politycznego stratega kalkulującego, jak opłaca mu się postąpić.