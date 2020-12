Łukasz Warzecha: Kolęda policyjna

Jest tu oczywiście aspekt prawny: nie bardzo wiadomo, na jakiej podstawie policja lub ktokolwiek inny miałby się wedrzeć do naszego mieszkania, bo raczej nie zachodzą tu przesłanki z art. 219 kodeksu postępowania karnego, zwłaszcza że mówimy o podstawie z kodeksu wykroczeń. Ale nie to jest najważniejsze. A już na pewno nie dla władzy, która kolejny raz wprowadziła rozporządzeniem zakaz przemieszczania się, choć oczywiste jest, że nie miała prawa tego robić, a przywoływany jako podstawa akt prawny takiej możliwości nie daje.

Istotniejsze, że wszystkie tego typu groźby – a pan nadkomisarz świeci tu jedynie odbitym światłem swoich rządowych mocodawców – wynikają z rosnącej świadomości władzy, że w tempie wprost niebywałym traci wiarygodność i autorytet. A skoro tak, to wydaje jej się, że musi bardziej straszyć i dokręcać śrubę. Dzieje się to zaś w sytuacji, gdy trochę można zdziałać z ludźmi, ale przeciw ludziom nie zdziała się nic. To żadna nowość – stała zasada w demokracjach, a już zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Władza wydaje się podchodzić do niej w sposób skrajnie nonszalancki i to jest prawdopodobnie jej największa porażka – większa nawet niż stan służby zdrowia, za który przecież odpowiada od pięciu z górą lat.

Lecz jest jeszcze gorzej: to działanie ma nie tylko skutki podczas epidemii. One zostaną z nami na dłużej, podkopując dramatycznie i tak niewielkie zaufanie do własnego państwa, jakie jeszcze mieli Polacy. Czy rządzący tego nie rozumieją? Zapewne gdzieś tam niektórym z nich przebija się do świadomości i taki skutek obecnych metod postępowania, ale jest szybko wytłumiany. Podobnie jak wytłumiane są wszelkie wątpliwości dotyczące przyszłości gospodarki, poziomu wykształcenia dzieci, ślęczących przed komputerami czy stanu więzi społecznych. To z perspektywy władzy jakieś mgliste konsekwencje w nieokreślonej przyszłości, od których znacznie ważniejsze jest, żeby zbić słupki covidowych statystyk, bo te z kolei wpływają na bieżące słupki poparcia.