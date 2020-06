Łukasz Warzecha: Pomnik Burke’a jeszcze stoi

Nie wiem, czy spiżowy Burke podzieli los spiżowego Colstona i też wyląduje w rzece. Wiem natomiast, że to możliwe, skoro na ulicach angielskich miast pod pretekstem antyrasistowskich protestów zaczęły rządzić te same siły i emocje, o których Burke pisał w „Rozważaniach o rewolucji we Francji”. Francuscy rewolucjoniści już to wszystko przećwiczyli. W ramach słusznego rewolucyjnego wzburzenia zwalali z frontonu katedry Notre Dame średniowieczne figury, uznając, że przedstawiają dawnych królów Francji, rąbali je łomami i deptali po szczątkach. Naprawdę – nihil novi.

Kartka, którą ktoś przyczepił na pomniku Burke’a, jest znakomitym zobrazowaniem sposobu myślenia tych, którzy tłum pod hasłem BLM inspirują. Charakteryzuje go przede wszystkim kompletna ahistoryczność, nawet antyhistoryczność. Aktywiści „antyfaszystowscy” nie rozumieją, że Colston, podobnie jak Burke, żył w innych niż dzisiejsze realiach – niezależnie od tego, jak oceniamy jego zajęcie. Jak wszyscy rewolucjoniści – w tym bolszewicy – zamierzają „poprawiać” historię według wyznawanych przez nich dzisiaj kryteriów. A skoro tak, to żaden pomnik nie jest bezpieczny. W Bristolu jest między innymi statua Wilhelma III Orańskiego – wiadomo, arystokrata, gnębił więc biednych – do rzeki z nim! Jest figura Williama Tyndale’a, a ten z kolei tłumaczył Biblię na angielski, a Biblia – wiadomo, narzędzie kościelnej opresji – do rzeki! Jest wreszcie królowa Wiktoria – tu chyba żadne uzasadnienia potrzebne nie są, bo wszystko jasne. Black Lives Matter i do rzeki z królową, wstrętną kolonialistką!