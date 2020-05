Paweł Kowal: Nowi bogowie nowej wojny

Jeszcze niedawno wydatki na bezpieczeństwo to były pieniądze na nowoczesny samolot, a niedługo będzie to przede wszystkim wydatek na nowoczesne laboratorium medyczne. Jeszcze całkiem niedawno przedmiotem przygotowującym cywila do wojny było przysposobienie obronne, a już za niedługo kształcenie z zakresu medycyny i higieny. W walce z masowym występowaniem chorób zakaźnych wszystko jest przed nami. Wypływają z tego trzy wnioski: przede wszystkim konieczne jest masowe przygotowanie nowoczesnych społeczeństw, już od szkoły, do życia w warunkach czającej się epidemii. Najważniejszym zadaniem w szkołach będzie masowe kształcenie o tym, jak się chronić przed chorobami już od najmłodszych lat. Jednym ze źródeł sukcesu azjatyckich państw w walce z obecną epidemią były wytrenowane zachowania uczniów w szkołach.