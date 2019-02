Razem raźniej mimo wszystko

Narastająca rywalizacja mocarstw to zła wiadomość dla Polski.

Po Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa widać, że Polska może jedynie walczyć o jedność Zachodu, by nie wysadzały jej granaty jak Nord Stream 2. Powinna też pilnować, by inne nie wybuchały jej w rękach.

Konferencja bezpieczeństwa w Monachium była areną rywalizacji potęg daleką od wymiany idei pomiędzy partnerami współpracy multilateralnej znanej z lat poprzednich. Kanclerz Niemiec Angela Merkel tłumaczyła się z poparcia dla spornego gazociągu Nord Stream 2. Ostrzegała, że Rosja może popaść w zależność od Chin. Nie wspomniała jednak o tym, że to Nord Stream 2 wikła Europę w zależność od Rosji i m.in. z tego powodu nie stać jej na bardziej stanowczą politykę. A koncepcja cywilizowania relacji z tym krajem poprzez więzi gospodarcze umarła pół dekady temu na Krymie.

Merkel próbowała też skusić Amerykanów perspektywą dostaw LNG do proponowanych terminali niemieckich. Chociaż ci wyrazili zainteresowanie, to nie porzucili krytyki Nord Stream 2. Ale nadal nie wprowadzili sankcji. Wygląda to jednak bardziej na niechęć do wychodzenia przed szereg i oczekiwanie na ruch Europejczyków, którzy też się nie palą, niż element mglistego układu o gazie skroplonym z Merkel.

USA, Niemcy i inne kraje w Monachium mówiły coraz mniej o współpracy multilateralnej, a coraz więcej o rywalizacji potęg. Polityka odchodzi od układów wielostronnych na rzecz koncertu mocarstw. W poprzek poszła inicjatywa Komisji Europejskiej wsparta przez prezydencję rumuńską, Polskę i innych zwolenników nadzoru Brukseli nad współpracą z Gazpromem.

Chodzi o dyrektywę gazową, uchwaloną dzięki połączonym staraniom dyplomacji krajów obawiających się negatywnego wpływu Nord Stream 2 na rynek i bezpieczeństwo w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki ostatnim szlifom PE udało się utrzymać nadzór nad porozumieniem o przyszłości Nord Stream 2. Oznacza to, że gazociąg nie będzie mógł zacząć pracy bez układu o wdrożeniu regulacji UE. Dla Europy jest to gwarancja przejrzystości, a dla krytyków Nord Stream 2, jak Polska, która dalej domaga się jego zablokowania, perspektywą opóźnienia projektu przez konieczność dostosowania i spadek rentowności.

Narastająca rywalizacja mocarstw to zła wiadomość dla Polski, która może jedynie moderować niepokoje i napięcia, szczególnie te transatlantyckie. Szczyt bliskowschodni nie był po temu dobrą okazją. Nie jest nią także odwołanie szczytu Grupy Wyszehradzkiej w Izraelu, który miał być kolejną szansa na budowę współpracy w obronie wspólnego interesu, tym razem m.in. na płaszczyźnie cyberprzestrzeni.

Polacy powinni nadal zabiegać o formaty wielostronne. Przypadek dyrektywy gazowej pokazuje, że warto inwestować w metodę wspólnotową, a brak sankcji USA wobec Nord Stream 2, że czasami najlepsze relacje bilateralne nie gwarantują efektów. Nie wykluczają za to skandali jak spór o holokaust w dniach szczytu bliskowschodniego. Żmudne przecieranie szlaków wspólnej polityki europejskiej i transatlantyckiej może dać efekty lepsze, a na pewno bardziej przewidywalne.

Autor jest szefem ? portalu Biznes Alert