PiS: Dopisane wszystko co pojawiło się w konsultacjach z Lewicą Fotorzepa, Jakub Czermiński

- Mam wrażenie, że to nie jest dokument rządowy, dokument jakiejś partii, ale też dokument wszystkich środowisk, które brały udział w dyskusji nad nim - mówił w Sejmie wiceminister w resorcie do spraw funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda odnosząc się do tzw. Krajowego Planu Odbudowy - planu wydatkowania środków z unijnego Funduszu Odbudowy.