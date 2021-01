Mariusz Błaszczak: Podobne sceny były na ulicach i w Sejmie

W środę w Waszyngtonie na wiecu "Save America" zebrali się sympatycy Donalda Trumpa. Prezydent w ponad godzinnym przemówieniu przekonywał ich, że listopadowe wybory prezydenckie zostały sfałszowane. Później tłum wdarł się na Kapitol. Kongres, który zebrał się by certyfikować zwycięstwo Joe Bidena w wyborach przerwał posiedzenie na kilka godzin.

O sytuacji w Stanach Zjednoczonych mówił w rozmowie z radiową Jedynką minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Porównał to do sytuacji z Polski.

- To, co widzieliśmy w Waszyngtonie dwa dni temu, to widzieliśmy podobne sceny na ulicach polskich miast, a w grudniu 2016 roku w polskim Sejmie, ale to było w wykonaniu opozycji, szczególnie polityków Platformy Obywatelskiej - mówił szef MON.