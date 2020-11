Eksperci do premiera: Weto grozi pełzającym polexitem

Tworzą ją specjaliści zajmujący się wieloma aspektami polityki europejskiej – prawnicy, ekonomiści, politolodzy, historycy, socjologowie. Członkowie TE uczestniczą w debatach i konferencjach, biorą udział w programach radiowych i telewizyjnych. Zainteresowane instytucje i organizacje mogą zwracać się do nich, aby uzyskać ekspercką wiedzę lub analizę na konkretny temat.

"Team Europe" to grupa ekspertów z różnych dziedzin, którzy współpracują z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.

"My, doświadczeni praktycy wielu specjalizacji, działający w ramach sieci eksperckiej „Team Europe”’, odbieramy z rosnącym niepokojem opinie i rozstrzygnięcia wokół polskiego i węgierskiego weta do 7-letnich ram finansowych Unii Europejskiej i Funduszu Odbudowy Gospodarki" - czytamy w przesłanym mediom liście, skierowanym do premiera Morawieckiego.

Eksperci podkreślają w nim, że członkostwo Polski w UE jest unikatową szanse na "bezpieczne i trwałe zakotwiczenie naszego kraju wśród przyjaznych, dobrze zorganizowanych i demokratycznie rządzonych państw Europy", a wolę przystąpienia do tej wspólnoty wyraził suweren.

Rozbieżności interesów, nieuniknione w grupie państw, są nieuniknione, ale powinny być rozstrzygane w drodze negocjacji i na podstawie "zasad równości i praworządności".

Planowane przez rząd zgłoszenie weta wobec budżetu, który ma być realizowany w ścisłym związku z przestrzeganiem praworządności, spowoduje znaczące straty gospodarcze, społeczne i kulturowe, a ponadto długofalowo zagrozi polskiej racji stanu.

"Twierdzi się, że rozporządzenie w sprawie zasady warunkowości, łączącej wypłaty z praworządnością, naruszać ma suwerenność Polski. A przecież Polska przystąpiła do Unii i powierzyła jej stosowne decyzje właśnie na podstawie woli suwerena, wyrażonej w referendum, którego wynik jest wiążący dla wszystkich władz Rzeczpospolitej" - czytamy w liście.