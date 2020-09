KO składa wniosek o wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobry

- Czas na powiedzenie sprawdzam. Jako Koalicja Obywatelska składamy wniosek o wotum nieufności dla - poinformował lider PO Borys Budka.

- Chcemy zobaczyć, czy to wszystko, o czym mówi Jarosław Kaczyński i jego ludzie, jest prawdą. Czy też jak zawsze, premier Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński staną po stronie człowieka, który zrujnował wymiar sprawiedliwości i prokuraturę. Chcemy zobaczyć, czy Kaczyński dotrzyma słowa i ten wyjątkowy szkodnik wymiaru sprawiedliwości, jakim jest Zbigniew Ziobro, przestanie w końcu pełnić tę funkcję, czy też pan premier Morawiecki i Jarosław Kaczyński będą w Sejmie bronić jak niepodległości człowieka, którego jeszcze do niedawna chcieli odwołać - kontynuował.

- Chcemy raz jeszcze pokazać obłudę i hipokryzję ze strony Ziobry i jego ludzi. Dzisiaj człowiekiem, który decyduje o całkowitej bezkarności lub nie ludzi władzy jest właśnie prokurator Zbigniew Ziobro. To on ma prawo wydać polecenie każdemu prokuratorowi. To przez jego działalność prokuratura została skrajnie upolityczniona. Broniąc tzw. ustawy o bezkarności, Ziobro nadal chce być tym, w którego rękach leży los ministrów i premiera. Chcemy przypomnieć wszystkie afery, które do dziś nie trafiły do sądu - mówił Budka.

O ewentualny wniosek o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości zapytano po spotkaniu z prezydentem marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego.

- Byłbym przeciwny, bo Zbigniew Ziobro jednak sprzeciwił się temu, żeby weszła pod głosowanie ustawa o bezkarności urzędników, czyli że prawo nie obowiązuje wszystkich - odpowiedział.

- Puszczony sygnał byłby zły, że jest wotum nieufności wobec kogoś, kto położył tamę ustawie bezkarnościowej i powstałby fałszywy obraz, że Ziobro jest zły, a reszta rządu jest dobra - dodał.