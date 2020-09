Sobolewski: Kaczyński nie musi konsultować tego z Dudą

Zjednoczona Prawica domyka rozmowy. Przebudowa rządu wiąże się z wejściem do niego Jarosława Kaczyńskiego.

Nowy rząd ma działać sprawniej, rozbijać ministerialne „silosy”, a wejście do niego Jarosława Kaczyńskiego spowoduje, że realizowane będą priorytety PiS. Zwiększy się też kontrola nad działaniami koalicjantów, przede wszystkim Solidarnej Polski. Taka wizja rządu dominuje obecnie wśród polityków PiS.

Przebieg negocjacji komentował w rozmowie z Radiem Plus Krzysztof Sobolewski. - Wczoraj mieliśmy obrady prezydium Komitetu Politycznego gdzie ocenialiśmy wypracowane porozumienie. Mamy plan aby do końca tygodnia nowa umowa koalicyjna stała się faktem. Do końca tygodnia wszystko się wyjaśni. W przyszłym tygodniu zaczęlibyśmy realizować działania zawarte w tej umowie - powiedział.

- O tym, czy prezes Jarosław Kaczyński będzie w rządzie, to poinformuje pan prezes i nie chciałbym tutaj wychodzić przed szereg i za pana prezesa się wypowiadać. Wszystko będzie jasne do końca tego tygodnia. Jeśli będzie taka decyzja pana prezesa, to osobiście o niej będzie informował - dodał.

Czytaj także: Jan Maria Jackowski: Górnicy pojadą do Kaczyńskiego czy Morawieckiego?

Przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS zapowiedział, że w przyszłym tygodniu mogą rozpocząć się prace wynikające z umowy koalicyjnej. Również te związane z przyszłym kształtem rządu.