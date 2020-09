Administracja publiczna. Szklany sufit w urzędzie

Jak podkreśla prof. Antoni Kamiński, ekspert ds. korupcji, PiS chciał dobierać profesjonalistów według politycznego klucza, a nie fikcyjnych konkursów. – I tak robi. To równie niedobra droga – apolityczność i profesjonalizm służby cywilnej są zapisane w konstytucji, więc upolitycznianie stanowisk jest łamaniem konstytucji. To pokazuje niepokojącą normę: chcesz być urzędnikiem wysokiego szczebla, musisz być politycznie ustosunkowany – dodaje.

Dlaczego Stowarzyszenie Absolwentów KSAP zainteresowało się naborami? – Zależy nam, by dostęp do służby publicznej odbywał się na jednakowych zasadach i by każdy miał równy dostęp do tych funkcji – tłumaczy Jerzy Siekiera, prezes Stowarzyszenia Absolwentów KSAP.