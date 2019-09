Jacek Sasin: Jachira? To celowa robota Schetyny i Kidawy-Błońskiej

- Od 2005 roku mamy do czynienia z ogromną kampanią nienawiści wobec PiS. Te środowiska Platformy od 2005 roku prowadzą z PiS-em bezpardonową wojnę. Przypomnijmy, jak mocno atakowany był śp. Lech Kaczyński - powiedział Sasin.

Oceniając program opozycji, wicepremier powiedział, że nie mają oni "żadnego realnego pomysłu na Polskę". - Jedyne, czym mogą się popisać w tej kampanii, to właśnie budowanie nienawiści, podziałów, wojny. To ich pomysł na politykę, kampanię, na to, jaka ma być Polska. My tego nie akceptujemy - stwierdził.