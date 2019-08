Budżet bez deficytu. Dworczyk: Historyczna chwila

Już we wtorek na cotygodniowym posiedzeniu Rada Ministrów ma się zapoznać z projektem budżetu państwa na 2020 r. Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita" ze źródeł zbliżonych do rządu, ma to być pierwszy w historii ostatnich 30 lat plan finansowy, w którym założono, że kasa państwa będzie zrównoważona. To znaczy, że nie trzeba będzie pożyczać pieniędzy, by móc zrealizować wszystkie konieczne wydatki.

Czytaj także: Rząd PiS obiecuje pierwszy rok bez budżetowej dziury

- To rzeczywiście jest historyczna chwila, gdyby te informacje się potwierdziły. Po raz pierwszy od transformacji budżet byłby zrównoważony - mówił w Polsat News szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk.