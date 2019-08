Morawiecki: Nawet jak się potykamy, popełniamy błędy, chcemy się przyznawać do nich

Premier na Śląsku przekonywał tymczasem, że hasłem rządu PiS jest "wiarygodność". - Jest takie piękne, bardzo proste polskie powiedzenie: "trzymać za słowo". Możecie nas trzymać za słowo, możecie popatrzeć na to, co zrobiliśmy przez te cztery lata. Sprawdzić co się udało, ile przesunęliśmy środków w kierunku ludzi, zabraliśmy mafiom, ile nowej polityki społecznej wprowadziliśmy - wyliczał. - To jest nasz program również na kolejne lata. To i program rozwoju, również takich gmin, jak Bojszowy - dodał szef rządu.

Morawiecki kolejny raz podkreślał sukcesy rządu w uszczelnianiu wpływów z VAT. - Pokazujemy, że te środki, które - można powiedzieć - wyrwaliśmy mafiom VAT-owskim, przestępcom podatkowym, przeznaczamy na drogi, na rozwój firm, na rozwój miejsc pracy, żeby bezrobocie było jeszcze niższe, żeby płace były jak najwyższe - mówił. - To jest nasz program - podkreślał.

Premier apelował przy tym, by umożliwić PiS dalsze rządzenie. - Chcę, żeby Polska rozwijała się w najszybszym możliwym tempie, żeby polityka była dla ludzi, żeby ludzie to czuli, że jesteśmy razem z wami. Bo nawet, jak się potykamy, popełniamy błędy, chcemy się przyznawać do nich i żeby te drobne błędy, nie przesłaniały tych wielkich naszych osiągnięć, które się udał - przekonywał.

Morawiecki nie wymienił, do jakich błędów przyznaje się PiS. - 500 plus, wyprawka, fundusze dróg samorządowych, emerytura plus - chcemy te programy kontynuować, przeznaczać coraz więcej środków na te cele. I w tym kierunku idziemy - wyliczał natomiast osiągnięcia rządu.