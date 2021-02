Kto zajął nazwę przyszłej partii Szymona Hołowni

Dlaczego nazwała się tak, jak ruch byłego kandydata na prezydenta? Zydorczak utrzymuje, że nie zrobił tego „przeciw Hołowni". – Kilka miesięcy temu przyszli do nas ludzie, którzy odeszli od Szymona Hołowni, z propozycją, by zarejestrować partię pod tą nazwą. Zmieniliśmy nazwę po to, by oni nie zrobili tego sami, bo byłoby to wymierzone w Hołownię, albo żeby nazwa nie została zajęta przez osoby sympatyzujące z PiS – mówi. – Zabezpieczyliśmy tę markę dla niego, licząc na współpracę, o czym poinformowaliśmy go e-mailowo – dodaje.