Rosja: Powrót do przeszłości

Podstawą delegalizacji stał się „rozkaz dowódcy sił zbrojnych obwodu swierdłowskiego do dowódców oddziałów i oficerów wszystkich rodzajów broni na terenie obwodu swierdłowskiego". Pismo podpisał jeden z szefów „ZSRR" Andriej Złokazow nazywający siebie „przedstawicielem prezydenta ZSRR w obwodzie swierdłowskim". Domagał się w nim, by oficerowie wypełniali jego polecenie. W przeciwnym razie – zapewnił ich – zostaną „zlikwidowani jako zdrajcy". Wojskowi potraktowali pismo bardzo poważnie i wezwali na pomoc Federalną Służbę Bezpieczeństwa.

Ćwierć miliarda dolarów

Ambitny dentysta postanowił umocnić to przekonanie i na spotkaniach ze zwolennikami udowadniał, że każdemu z „obywateli ZSRR" należy się 14 mld rubli (ok. 230 mln dol.). Tłumaczył, że to wartość rosyjskich surowców naturalnych, wywiezionych z kraju przez „okupacyjne władze". „Rosyjskie władze to zorganizowana grupa przestępcza z pewnymi cechami totalitarnej sekty religijnej" – wyjaśnia.