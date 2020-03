Bratanek Putina zakłada partię

O tym, że w przyszłorocznych wyborach do rosyjskiej Dumy powalczy nowa partia napisał ostatnio wpływowy rosyjski dziennik "Kommiersant". Chodzi o ugrupowanie, które ma powstać na bazie ruchu "Ludzie Czynu" (ros. Ludzi Diela), który obecnie zrzesza rosyjskich przedsiębiorców. Na czele listy ma stanąć Roman Putin. To syn stryjecznego brata prezydenta Rosji Igora Putina, który wcześniej zasiadał w zarządach kilku rosyjskich banków.

Kim jest Roman Putin? Tak samo jak wujek karierę zaczynał w służbach bezpieczeństwa, jest były funkcjonariuszem FSB (do 2012 roku). Od tamtej pory jest związany ze światem rosyjskiego biznesu, w 2014 założył nawet w Londynie spółkę z głośną nazwą Putin Consulting Ltd. Firma szybko zmieniła nazwę i przeprowadziła się do Rosji.

Od kilku lat bratanek rosyjskiego przywódcy stoi na czele Rosyjskiego funduszu akademickiego, który wspiera finansowo rozmaite projekty naukowe. Od 2013 roku stoi też na czele rady nadzorczej Federacji Taekwondo Rosji.