Rosja: Wyprowadzony z samolotu LOT opozycjonista aresztowany

Policja wyprowadziła Piwowarowa, byłego dyrektora "Otwartej Rosji", nieistniejącej już grupy opozycyjnej związanej z byłym potentatem naftowym i krytykiem Kremla Michaiłem Chodorkowskim, z samolotu na petersburskim lotnisku Pułkowo późnym wieczorem w poniedziałek.

Piwowarowowi zarzuca się naruszenie rosyjskiego prawa dotyczącego "niepożądanych organizacji", które skutecznie delegalizuje każdą grupę. W ubiegłym tygodniu "Otwarta Rosja" zakończyła swoją działalność w Rosji, by jej zwolennicy nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności karnej.

Sprawa Piwowarowa i wtorkowe zatrzymanie Dmitrija Gudkowa, innego krytyka Kremla, skłoniły zwolenników opozycji do potępienia tego, co ich zdaniem jest próbą zdławienia ich przez władze przed wyborami parlamentarnymi we wrześniu.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział podczas środowej telekonferencji, że trwające postępowania przeciwko obu mężczyznom nie mają nic wspólnego z polityką.

W czwartek moskiewski sąd przeprowadzi wstępne przesłuchanie w sprawie Gudkowa, który został zatrzymany po tym, jak policja wtargnęła do jego domku letniskowego i przeszukała mienie członków jego rodziny, a także obecnych i byłych pracowników.

Gudkow, były parlamentarzysta, jest prominentnym członkiem liberalnej opozycji i często pojawia się na ulicznych protestach.

Agencja TASS, powołując się na nieokreślone źródła, podała we wtorek, że Gudkow został zatrzymany na 48 godzin w związku z podejrzeniem, że w latach 2015-2017 nie spłacił długu z tytułu umowy najmu budynku. Gudkow może zostać uwięziony na okres do pięciu lat, jeśli zostanie oskarżony i uznany za winnego.

Ojciec Gudkowa, były polityk, który również jest krytyczny wobec Kremla, powiedział, że sprawa przeciwko jego synowi jest umotywowana politycznie.

- To stwarza warunki, w których Dmitrij Gudkow nie będzie mógł być wybrany do Dumy Państwowej (niższej izby parlamentu) - powiedział.