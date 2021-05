Linie lotnicze chciały ominąć Białoruś, Rosja powiedziała "nie"

Podczas poniedziałkowego szczytu Rady Europejskiej przyjęto konkluzje w sprawie niedzielnego przechwycenia samolotu linii Ryanair. Podjęto decyzję o zakazie przelotów przez przestrzeń powietrzną UE dla białoruskich linii lotniczych i uniemożliwieniu im dostępu do portów lotniczych na terenie Unii. Do wszystkich przewoźników z państw Unii Europejskiej zaapelowano, by unikali lotów nad Białorusią.



Część europejskich linii lotniczych przestała latać nad Białorusią.

Z kolei Rosja odrzuciła plany lotów samolotów Air France oraz Austrian Airlines, które zakładały podróż do Moskwy z ominięciem Białorusi.