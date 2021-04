48 proc. Rosjan: Wyrok ws. Nawalnego był sprawiedliwy

Wyrok ws. Nawalnego został odwieszony przez sąd w związku z tym, że opozycjonista miał naruszyć warunki warunkowego zawieszenia kary opuszczając kraj. Nawalny przez pewien czas przebywał w Niemczech, gdzie był leczony po domniemanej próbie otrucia go w Rosji bojowym środkiem chemicznym z grupy nowiczoków. W momencie transportowania go do Niemiec Nawalny był nieprzytomny.

Z sondażu przeprowadzonego przez Centrum Lewady między 25 a 31 marca na grupie 1 623 respondentów wynika, że wyrok sądu ws. Nawalnego za sprawiedliwy uważa 48 proc. Rosjan.

29 proc. respondentów twierdzi, że wyrok ws. Nawalnego był niesprawiedliwy.