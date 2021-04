Lekarka chciała zbadać Nawalnego. Została zatrzymana

Nawalny od niemal tygodnia prowadzi strajk głodowy, protestując przeciwko temu, co według niego jest niezapewnieniem przez władze właściwej opieki medycznej w związku z jego bólami pleców i nóg.

Przed więzieniem zebrali się lekarze z popieranego przez Nawalnego związku zawodowego "Sojusz Lekarzy" oraz zwolennicy polityka. Lekarz Nawalnego i liderka związku dr Anastazja Wasiljewa próbowała dostać się do środka, aby spotkać się z funkcjonariuszami i zobaczyć się z Nawalnym lub porozmawiać z lekarzami więziennymi o jego stanie zdrowia, ale nie została przepuszczona.

Przed budynkiem zatrzymano dziewięć osób, które rzekomo "naruszyły porządek publiczny". Wśród nich była Wasiljewa i ekipa CNN. Wasiljewa i dziennikarze zostali wkrótce zwolnieni, natomiast inni członkowie związku pozostali w areszcie.

Police detained the head of the Russian Alliance of Doctors, Anastasia Vasilyeva, after she requested permission to examine Aleksei Navalny inside a prison. The Kremlin critic has been moved to a sick ward in the facility amid reports of a possible tuberculosis outbreak there. pic.twitter.com/IAIeWq58cv