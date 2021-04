Amnesty International: Rosja może powoli zabijać Nawalnego

Amnesty International poinformowała, że Nawalny, który w zeszłym roku został otruty, obecnie poddawany jest deprywacji snu i nie miał dostępu do lekarza, któremu mógłby zaufać w więzieniu.

- Władze Rosji mogą doprowadzać go do powolnej śmierci. Starają się ukryć, co się z nim dzieje - powiedziała agencji Reutersa Agnes Callamard, szefowa Amnesty International.

- Władze rosyjskie ewidentnie łamią jego prawa. Musimy zrobić więcej. Już próbowali go zabić, teraz go przetrzymują i narzucają warunki więzienne, które są równoznaczne z torturami - dodała.