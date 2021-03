Biden nazwał Putina mordercą. Ambasador Rosji w USA wrócił do Moskwy

Rosyjskie MSZ ogłosiło w środę, że wzywa swojego ambasadora Anatolija Antonowa na pilne rozmowy po tym, jak Joe Biden powiedział w wywiadzie dla ABC, że jego zdaniem prezydent Władimir Putin jest zabójcą, który "zapłaci cenę" za rzekome mieszanie się w wybory w USA. Moskwa zaprzecza.

Putin zaproponował Bidenowi wideorozmowę, ale prezydent USA do tej pory nie skorzystał z tej propozycji.

Na kontach ambasady Rosji w Waszyngtonie w mediach społecznościowych zamieszczono zdjęcie Antonowa zrobione w niedzielę rano na jednym z amerykańskich lotnisk oraz zdjęcie samolotu czekającego na płycie lotniska.

Russian Ambassador Anatoly #Antonov is on his way to @Moscow to participate in consultations on rectifying relations.