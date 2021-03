Kreml: Sankcje w związku z Nawalnym nie przyniosą efektu

W mediach pojawiły się doniesienia, że jeszcze we wtorek administracja USA może nałożyć sankcje na Rosję w związku z otruciem opozycjonisty, Aleksieja Nawalnego. Decyzja ta ma być odzwierciedleniem ostrzejszej polityki prezydenta Joe Bidena wobec Rosji w tej sprawie. Administracja Donalda Trumpa nie zdecydowała się na sankcje w sierpniu, gdy Nawalny trafił do szpitala w Omsku, po tym jak zemdlał na pokładzie samolotu. Rosyjski opozycjonista został przewieziony później na leczenie do Niemiec, gdzie przeprowadzone badania wykazały, że Nawalny został otruty bojowym środkiem chemicznym z grupy nowiczoków.

Kreml zareagował na informacje, podkreślając, że jakiekolwiek sankcje USA nałożone w związku ze sprawą Nawalnego „nie przyniosą oczekiwanego celu, a jedynie pogorszą stosunki”.