USA przedłużają układ New START z Rosją o pięć lat

Przedłużenie traktatu New START zapewnia, że mamy podlegające weryfikacji limity na rosyjskie międzykontynentalne pociski balistyczne, podwodne pociski balistyczne i ciężkie bombowce do 5 lutego 2026 roku - przekazał Antony Blinken.

New START to układ podpisany w 2010 roku przez Baracka Obamę i prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa. Ogranicza on liczbę głowic nuklearnych dla rozmieszczonych pocisków międzykontynentalnych (ICBM) i pocisków wystrzeliwanych z okrętów podwodnych (SLBM) do 1550 sztuk. Układ ogranicza też liczbę rozmieszczonych rakiet międzykontynentalnych i bombowców strategicznych do 700.