Rosja stawia Nawalnemu ultimatum: Wróć lub czeka więzienie

Aleksiej Nawalny, jeden z czołowych krytyków prezydenta Władimira Putina, został w sierpniu przewieziony do Niemiec na leczenie, po tym jak dokonano próby jego otrucia.

Władze Rosji twierdzą, że nie posiadają żadnych dowodów w sprawie próby zamachu. Kreml zaprzecza również, by brał w tym udział.

Federalna Służba Więzienna (FSIN) w poniedziałek oskarżyła Nawalnego o naruszenie warunków kary pozbawienia wolności w zawieszeniu, którą nadal obowiązuje w związku z wyrokiem skazującym z 2014 roku, oraz o uchylanie się od nadzoru rosyjskiego organu kontroli.

Powołując się na artykuł w brytyjskiej magazynie medycznym "The Lancet" na temat jego leczenia, stwierdzono, że 20 września Nawalny został wypisany ze szpitala w Berlinie i do 12 października ustąpiły wszystkie objawy tego, co określono jako chorobę.