"The Times": Rosyjskie służby ponownie próbowały otruć na Nawalnego

Nawalny zachorował się podczas lotu z Syberii do Moskwy. Liderowi rosyjskiej opozycji podano Nowiczok.

Z informacji brytyjskiego dziennika wynika, że druga dawka trucizny została rzekomo podana Nawalnemu zanim został przewieziony do Berlina w celu kontynuowania leczenia. "The Times" powołuje się na zachodnie źródła wywiadowcze.

"The Times" informuje, że rosyjskie siły bezpieczeństwa mogły mieć wpływ na lekarza, który leczył Nawalnego w Omsku. Miał on ogłosić, że przeciwnik Władimira Putina cierpiał na zaburzenia metabolizmu, odrzucając możliwość otrucia.

Jedno ze źródeł dziennika podało, że zamach zaplanowano tak, by do śmierci doszło przed dotarciem do Berlina.

Rosja zaprzecza, że ma związek z otruciem Nawalnego. Moskwa oskarżyła Niemcy i ich sojuszników o przeprowadzenie "masowej kampanii dezinformacyjnej przeciwko Rosji".