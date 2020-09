Kreml odpowiada Nawalnemu: Nie zajmujemy się ubraniami

W poniedziałek opozycjonista zażądał, by władze zwróciły mu jego odzież, w której był w dniu otrucia. „Mnie teraz interesuje tylko jedno: moje ubranie. 30 dni »postępowania przygotowawczego« wykorzystano, by chować ten najważniejszy dowód. Nim wydano zgodę na wywiezienie mnie do Niemiec, zdjęto ze mnie całą odzież i wysłano całkiem gołego" – napisał w swym blogu Nawalny.

We wtorek na zarzuty Nawalnego odpowiedział Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla. - Z całym szacunkiem dla pacjenta, nie zajmujemy się ubraniami. Nie jest to naszym zadaniem - mówił, pytany o to przez dziennikarzy. Odpowiedział też na tezę, że na ubraniu Nawalnego mogą znajdować się dowody na jego otrucie. - Wcześniej słyszeliśmy stwierdzenia, że osoby towarzyszące pacjentowi zabrali dużą liczbę dowodów itp. Nie wiemy, co jeszcze zabrali, ale wiemy na pewno, że zabrali coś ważnego - mówił Pieskow.

Rzecznik Kremla ubolewał też na „brak współpracy” ze strony niemieckich organów. - Widzicie, że mają pewne problemy, bo niestety wiele dowodów zostało zabranych. Nie wiemy, co się za tym kryje - przekonywał.