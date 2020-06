Rosja żegna wirusa, bo zbliża się parada

16 czerwca otworzą się tarasy knajp, gabinety dentystyczne, muzea i wystawy. Od 23 czerwca mieszkańcy stolicy powrócą do restauracji, siłowni i basenów. Pozostaną jedynie maseczki i rękawiczki, które wciąż trzeba będzie zakładać w miejscach publicznych. Rosyjski resort zdrowia informował we wtorek o ponad 1,5 tys. nowych zakażonych w stolicy oraz 59 kolejnych ofiarach śmiertelnych. Ogółem w Rosji ponad 485 tys. ludzi zaraziło się koronawirusem, zmarło ponad 6 tys. Przy tym od końca maja, zgodnie z rekomendacjami resortu zdrowia, w statystykach nie uwzględnia się tak zwanych chorych bezobjawowych.

– Osobiście byłbym za tym, by znosić ograniczenia nieco wolniej, w zależności od sytuacji epidemicznej, jak to robi wiele państw w Europie. Większość ludzi ma jednak tego dosyć, trudno było utrzymać kwarantannę, gdyż wielu i tak już nie przestrzegało ograniczeń. Nie ma zbyt dużo ofiar, aby Rosjanie specjalnie się tym przyjmowali – mówi „Rzeczpospolitej” znany moskiewski politolog Aleksiej Makarkin. – Dłuższa kwarantanna w stolicy mogłaby przyśpieszyć i bez tego rosnącą frustrację. Kreml obawia się wzrostu nastrojów protestu, zwłaszcza w obliczu zbliżającego się plebiscytu. Postanowiono więc uwolnić ludzi, by jak najszybciej wrócili do pracy. Oby mieli do czego wracać – dodaje.