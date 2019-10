Rosyjskie myśliwce i bombowce w pobliżu Korei Płd.

Rosyjskie samoloty opuściły południowokoreańską strefę identyfikacji obrony powietrznej w ciągu siedmiu minut. Następnie jednak samoloty z Rosji kilkukrotnie - w ciągu sześciu godzin - ponownie wlatywały do strefy.

Południowokoreański resort obrony podkreśla, że rosyjskie samoloty nie naruszyły południowokoreańskiej przestrzeni powietrznej.

W 2019 roku rosyjskie samoloty miały wlecieć w strefę identyfikacji obrony powietrznej Korei Południowej dwadzieścia razy.

O tym, że rosyjskie samoloty naruszyły strefę identyfikacji obrony powietrznej Korei Południowej informował wcześniej agencję Yonhap przedstawiciel Połączonego Kolegium Szefów Sztabów tego kraju. W reakcji na pojawienie się rosyjskich samolotów Korea Południowa miała poderwać myśliwce F-15K.

Strefa identyfikacji obrony powietrznej Korei Południowej obejmuje nie tylko przestrzeń powietrzną tego kraju, ale również przylegającą do niej przestrzeń powietrzną. Korea Południowa wymaga, by samoloty wlatujące do tej strefy informowały o tym południowokoreańską armię. Jeśli tego nie zrobią, Korea Południowa podrywa myśliwce, nawet jeśli samoloty obcego państwa nie naruszą jej przestrzeni powietrznej.