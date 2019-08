Moskwa przygotowuje się na kolejne protesty

Organizatorzy dzisiejszej akcji planują jednoosobowe pikiety, w której każda osoba po kolei trzyma znak. W ten sposób uniknięto potrzeby otrzymania zgody przez władze na zorganizowanie manifestacji.

Prokuratura prowadzi dochodzenie przeciwko kilkunastu osobom, które oskarżone są o "masowe zamieszki". Protestujący mogą być skazani nawet na 8 lat pozbawienia wolności.

Wybory w Moskwie odbędą się 8 września. To stosunkowo niewielkie wydarzenie doprowadziło do wielkich protestów, gdy z powodu domniemanych naruszeń do startu nie dopuszczono opozycyjnych kandydatów.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow uważa, że protesty w Moskwie nie można nazwać kryzysem politycznym. Jednocześnie przekonuje, że reakcja policji była absolutnie uzasadniona.

Nagranie, na którym widać funkcjonariusza uderzającego kobietę w brzuch, bardzo szybko obiegło internet. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przekazało, że wszczyna dochodzenie.