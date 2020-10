Brytyjscy farmerzy będą potrzebować tysięcy pracowników sezonowych

Związek rolników NFU (National Farmers Union) ujawnił, że zaledwie 11 procent robotników sezonowych w 2020 było obywatelami Zjednoczonego Królestwa. Wielka kampania Pick for Britain, mająca zachęcić Brytyjczyków do pracy sezonowej w rolnictwie nie przyniosła więc sukcesu. W związku z tym NFU chce od rządu zapewnienia, że w przyszłym roku, pomimo zakończenia okresu przejściowego Brexitu, robotnicy sezonowi z zagranicy będą mogli pracować na brytyjskich polach.

Z przekazanych BBC przez NFU danych Horticulture Seasonal Worker Survey, badania, w którym ankietowano farmerów zatrudniających ponad 30 tys. ludzi, wynika, że o ile reakcja Brytyjczyków na kampanię Pick for Britain była obiecująca, to była równocześnie dalece niewystarczająca.

Jedno z gospodarstw dało radę zatrudnić pięciu Brytyjczyków, ale jeszcze przed zakończeniem prac wszyscy się zwolnili, by przygotować się do rekrutacji na uczelnie. Właściciele twierdzą, że proponowali wynagrodzenie powyżej płacy minimalnej i nie wiedzą, co mogliby więcej zrobić, by przyciągnąć pracowników.