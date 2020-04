Wietnam wznawia eksport ryżu

Wietnam będący trzecim na świecie eksporterem ryżu, walczący z Tajlandią o drugie miejsce, za Indiami, wprowadził w marcu zakaz eksportu ryżu i ograniczył do 500 tys. ton jego limit w kwietniu, aby zapewnić zapatrzenie na własnym rynku w związku z pandemią koronawirusa — podała rozgłośnia France Inter (RFI). Rząd wprowadził łączny limit eksportu 800 tys. ton kwietniu i maju, zwiększył krajowe rezerwy z 300 tys. do 700 tys. ton

Światowe ceny ryżu będą wahać się i zależeć od pogody w Indiach i Tajlandii. Gdyby za dużo wzrosły, to na światowy rynek mogą wkroczyć Chiny, których rezerwy doszły do rekordowej ilości 118 mln ton. Ten kraj jest również największym na świecie importerem, więc w jego interesie jest, by nie dopuścić do zbytniego wzrostu cen — uważa RFI.