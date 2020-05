Problemy w USA. Kolejna sieć handlowa racjonuje mięso

W poniedziałek racjonowanie mięsa klientom rozpoczęła popularna w USA sieć Costco. Firma ogłosiła, że każdy klient może zakupić co najwyżej trzy paczki mięsa. Dotyczy to wołowiny, wieprzowiny i wyrobów z drobiu. W komunikacie, jak podaje CNN, Costco poinformowało, że racjonowanie ma sprawić, że więcej klientów kupi potrzebne produkty.

Costco tym samym dołączyło do trendu, jaki rozpoczęła sieć Kroger, która wprowadziła ograniczenia w ostatnim tygodniu kwietnia. Sieć Kroger tłumaczyła swój ruch dużym popytem klientów przy równoczesnym ograniczeniu podaży od dostawców. Przemysł mięsny w USA przeżywa problemy, gdyż wiele fabryk i rzeźni zostało zamkniętych z powodu zakażeń koronawiursem. Zamknięte rzeźnie ograniczyły produkcję wieprzowiny co najmniej o 25 proc., a wołowiny o 10 procent. Prezydent Donald Trump, by pomóc sytuacji, wydał nawet dekret nakazujący normalną pracę, ale nie zmieniło to póki co sytuacji.