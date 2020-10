Covidowy apetyt na opuszczone poligony

Covidowy kryzys przebudził i zmobilizował inwestorów: jedni w przekazane do cywila nieruchomości lokują gotówkowe rezerwy, ale nie brak też chętnych do ukrycia się na własnym skrawku ziemi, z dala od cywilizacji.

Trzeba jednak dodać, że tego lata nadzwyczajne wzięcie na rynku miały nie tylko przeniesione do cywila leśne działki i mieszkania. Praktycznie we wszystkich terenowych oddziałach agencji zapanowała przetargowa gorączka. Zaledwie trzy godziny wystarczyły do wyłonienia nabywców kompleksu działek o łącznej powierzchni ponad 5 ha przy ul. Stefczyka w Krakowie. W przetargu ostro rywalizowało aż 18 kupców. Uzyskano 8,3 miliona złotych. Pod koniec sierpnia agencja sprzedała też miastu Wrocław za 5,5 mln zł plus podatek 11 działek zlokalizowanych m.in. na Kępie Mieszczańskiej. – Pozyskanie tych działek jest bezpośrednio związane z planowanymi inwestycjami – mówił po transakcji zadowolony prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.