Prezydent Joe Biden zapowiedział koniec misji bojowej w Iraku

Prezydent Biden ustalił precyzyjny harmonogram wycofania się amerykańskich sił zbrojnych z Iraku.

Plan zakłada przesunięcia do końca amerykańskiej misji wojskowej do roli doradczej i szkoleniowej do końca roku. Porozumienie w tej sprawie zostało zawarte w poniedziałek przez Bidena i premiera Iraku Mustafę al-Kadhimiego.

W sierpniu zakończy się misja amerykańskich sił wojskowych w Afganistanie. Biden kończy tym samym udział w konfliktach, które zapoczątkował prezydent George W. Bush.

Biden zapowiedział, że amerykańskie jednostki pozostaną w kraju, aby szkolić i wspomagać siły irackie.

- Nasza wspólna walka z Państwem Islamskim jest kluczowa dla stabilności regionu, a nasza współpraca antyterrorystyczna będzie kontynuowana nawet wtedy, gdy przejdziemy do nowej fazy - zapowiedział prezydent USA.