Giuliani nie będzie bronić Trumpa przed impeachmentem

Wzywał wówczas jego wyborców, by drogą "sądu poprzez walkę" rozstrzygnęli, kto naprawdę wygrał wybory prezydenckie.

Już podczas szturmu zwolenników odchodzącego prezydenta, Giuliani napisał w mediach społecznościowych, że były to "najgorsze wybory w historii Ameryki". - Te wybory skradziono" - przekonywał.

"This was the worst election in American history. This election was stolen.



"It has to be vindicated to save our country.



"This is bigger than Donald Trump. This is bigger than you and me. This is about these monuments and what they stand for." - @RudyGiuliani



