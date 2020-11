Wybory prezydenckie w USA: Które stany mogą zdecydować o wyniku?

W Stanach Zjednoczonych o wynikach wyborów prezydenckich nie decydują bezpośrednio sami obywatele USA, ale elektorzy. 3 listopada Amerykanie wybierają skład Kolegium Elektorskiego, który w połowie grudnia ostatecznie wybierze prezydenta. Im większy stan, tym więcej ma elektorów. Liczba elektorów przysługująca określonemu stanowi odpowiada liczbie kongresmenów, będących przedstawicielami owego stanu w Kongresie Stanów Zjednoczonych.

Oznacza to tyle, że zwycięzca głosowania nie zawsze wygrywa. Dobrym przykładem tego jest sytuacja, do której doszło podczas poprzednich wyborów prezydenckich w USA, które odbyły się w 2016 roku. Choć więcej głosów padło na Hillary Clinton, ostatecznie prezydentem został Donald Trump.

Walka toczy się o tzw. „swing states”, czyli stany, w których liczba demokratycznych i republikańskich wyborców jest mniej więcej taka sama. Warto podkreślić, że często wynik wyborów w stanach „niezdecydowanych” ma istotny wpływ na wynik wyborów prezydenckich. Za „swing states” uważa się między innymi Florydę czy Ohio. Przeciwieństwem stanów wahających się są tzw. „safe states”, w których przewaga kandydata demokratów lub republikanów od wielu lat jest ugruntowana.

Warto zaznaczyć także, że każdy ze stanów tworzących USA ma swoją wyborczą „wagę” - liczbę głosów elektorskich. Liczba reprezentujących dany stan elektorów jest proporcjonalna do populacji, która zamieszkuje dany obszar. Łącznie jest ich 538. Liczba ta odpowiada sumie przedstawicieli stanów w Izbie Reprezentantów (435) i Senacie (100, po 2 senatorów na każdy stan). Do tego należy dodać trzech elektorów, których na mocy XXIII poprawki do Konstytucji uzyskał Dystrykt Kolumbii, nieposiadający w Kongresie federalnym reprezentantów z prawem głosu. By wygrać wybory kandydat na prezydenta musi uzyskać 50 proc. głosów elektorskich plus jeden. Połowa z 538 to 269, a zatem, żeby mieć większość, należy mieć 270 głosów.

Które stany odegrają zatem kluczową rolę i mogą zdecydować o wyniku wyborów prezydenckich w USA? Przedstawiamy liczbę głosów elektorskich do zdobycia w konkretnych stanach, godziny zamknięcia lokali wyborczych oraz informacje na temat tego, ku której partii skłaniają się poszczególne stany.

