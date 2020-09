Trump pytany czy przekaże władzę pokojowo: Zobaczymy

Odpowiadając na pytanie Trump przypomniał, że wielokrotnie wyrażał wątpliwości co do głosowania korespondencyjnego, które - w związku z epidemią koronawirusa w USA - ma być powszechnie stosowane przy głosowaniu w tegorocznych wyborach prezydenckich.

- Karty do głosowania (w wyborach korespondencyjnych - red.) są poza kontrolą. Wy to wiecie, lepiej niż ktokolwiek. Demokraci to wiedzą lepiej niż ktokolwiek - dodał Trump.

- Mówiąc szczerze nie będzie transferu, będzie kontynuacja - stwierdził również prezydent.