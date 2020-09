"NYT": Trump od 2000 roku rzadko płacił podatek dochodowy

W 2016 roku, gdy wygrał wybory prezydenckie i w 2017 roku, pierwszym roku spędzonym w Białym Domu, Trump miał zapłacić zaledwie 750 dolarów tytułem federalnego podatku dochodowego.

Na niedzielny briefingu w Białym Domu Trump zaprzeczył doniesieniom dziennika twierdząc, że płacił "bardzo dużo" z tytułu federalnych podatków dochodowych.

Trump zapowiedział też, że chce opublikować swoje oświadczenia majątkowe po tym, jak zakończy się ich audyt dokonywany przez urząd podatkowy (IRS), który - jak mówił - "traktuje go źle".

CNN zaznacza jednak, że prezydent nie jest - wbrew słowom Trumpa - zobligowany do tego, by czekać z publikacją oświadczeń majątkowych do zakończenia takiego audytu.