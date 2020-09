Trump podpisał rozporządzenie. Leki w USA mają być tańsze

Podpisane rozporządzenie rozszerza zakres objętych nim leków w stosunku do rozporządzenia z 24 lipca na leki na receptę dostępne w aptekach ujęte w części D programu Medicare (rozporządzenie z 24 lipca dotyczyło leków objętych częścią B tego programu).

Reuters zwraca uwagę, że rozporządzenie będzie wymagało zmian w prawie federalnym, co zapewne nie będzie możliwe przed wyborami prezydenckimi (odbędą się 3 listopada). Ponadto - jak pisze Reuters - określenie cen jakie za leki płacą inne kraje może być wyzwaniem, ponieważ negocjacje między rządami a firmami farmaceutycznymi są często poufne.

Reprezentująca amerykańskie koncerny farmaceutyczne organizacja - Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) - skrytykowała rozporządzenie Trumpa jako "lekkomyślny atak na firmy, które pracują 24 godziny na dobę, by pokonać COVID-19".

Zdaniem stojącego na czele PhRMA Stephena Ubla rozporządzenia nie da wdrożyć się w życie.