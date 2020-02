Pelosi: Nie miałam zamiaru podrzeć orędzia Trumpa

Po przeczytaniu około jednej trzeciej przemówienia powiedziała, że dla niej "to było straszne" i "zdała sobie sprawę, że prawie każda strona ma w sobie coś, co jest nie do przyjęcia".

Pelosi zauważyła, że "odchodzi" od swojej polityki nie krytykowania prezydenta podczas pobytu za granicą, ponieważ wywiad CNN został przeprowadzony w Monachium. - Nie mówię o nim osobiście, mówię o jego przemówieniu - dodała.

Trump w orędziu przedstawił swoją prezydenturę jako ogromną poprawę w porównaniu do czasów rządów Baracka Obamy. Obecny prezydent USA podkreślał, że pod jego rządami zmniejszyło się bezrobocie i przyspieszył wzrost gospodarczy.