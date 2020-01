Trump chce, by NATO rozszerzyło się na Bliski Wschód

- I moglibyśmy wrócić do domu, albo w większości wrócić do domu i wykorzystać NATO - dodał. Jego zdaniem byłaby to rekompensata dla USA za kluczową rolę Waszyngtonu w likwidacji samozwańczego kalifatu tzw. Państwa Islamskiego.

- Zrobiliśmy wielką przysługę Europie - ocenił Trump.

Po ataku Iranu na bazy w Iraku, w których stacjonują amerykańscy żołnierze, Trump zapowiedział, że chce poprosić NATO o większe zaangażowanie na Bliskim Wschodzie. Obecnie NATO prowadzi w Iraku misję szkoleniową, której uczestnikami są m.in. polscy żołnierze.

Po wygłoszeniu przemówienia Trump miał rozmawiać z sekretarzem generalnym NATO, Jensem Stoltenbergiem, któremu powiedział, że rola NATO w zachowaniu pokoju na Bliskim Wschodzie powinna być większa".

Trump podczas czwartkowej rozmowy z dziennikarzami nie wskazał żadnego kraju z Bliskiego Wschodu, który mógłby zostać zaproszony do NATO, wskazał jednak, że nowa inicjatywa mogłaby nazywać się NATO-ME (NATO-Middle East czyli NATO-Bliski Wschód).

- Można nazywać to NATO-ME. Co za piękna nazwa. Jestem dobry w nazwach - oświadczył. Dodał, że ostatnio pomógł Amerykanom zapamiętać nazwę nowej umowy handlowej między USA, Meksykiem i Kanadą (U.S.-Mexico-Canada Agreement, USMCA).

- USMCA, jak piosenka "YMCA" - podkreślił Trump. - Nikt nie mógł tego zapamiętać, USMCA, powiedziałem, pomyślcie o piosence "YMCA". Teraz wszyscy to znają - dodał.

- Jeśli dodasz dwa słowa, Bliski Wschód, na końcu, ponieważ to wielki problem, wielkie źródło problemów. I NATO-ME, czyż to nie brzmi pięknie? "NATO' plus "ME" - podsumował.