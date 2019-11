Donald Trump na wiecu: Oni są elitą? Mam ładniejsze domy, niż oni

Podczas wiecu zorganizowanego pod hasłem "Utrzymajmy wielką Amerykę" ("Keep America Great") w Monroe, w Luizjanie Trump przekonywał, że ma "ładniejsze domy niż elita i chodził do lepszych szkół niż oni". - Mam ładniejsze mieszkania, mam wszystko ładniejsze - dodał.

- My jesteśmy elitą. My jesteśmy elitą - mówił. - Wy zapracowujecie się. Wy zarabiacie mnóstwo pieniędzy - mówił do uczestników wiecu.

Amerykański "Newsweek" zauważa przy tym, że Trump wygłosił swoje przemówienie w stanie, który ma średni dochód na gospodarstwo domowe na poziomie 47905 dolarów rocznie - to mniej niż średnia dla całych USA, która wynosi 61937 dolarów. Tymczasem wartość majątku Trumpa jest obecnie szacowana na 3 mld dolarów.

"Newsweek" przypomina też, że w ubiegłym roku, na wiecu w Duluth, w Minnesocie, Trump mówił już o tym, że ma "ładniejsze mieszkania niż elity", podkreślał też, że jest mądrzejszy i bogatszy od przedstawicieli elit.