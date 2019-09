Stacja przerwała konferencję Trumpa. "Nie mówi prawdy"

Donald Trump na konferencji prasowej mówił o Joe Bidenie i jego synu Hunterze. Podejrzenia Trumpa dotyczą pięcioletniego okresu, w którym Hunter Biden zasiadał w radzie nadzorczej firmy energetycznej Burisma.

Ukraińskie śledztwo przeciw Bidenowi zostało umorzone w 2016 r. z braku jakichkolwiek dowodów złamania prawa.

Amerykański prezydent powiedział, że nalega na przejrzystość ze strony Joe Bidena. Podkreślił, że "miliony dolarów" zostały "wyprowadzone bardzo szybko, gdy on (Biden - red.) był wiceprezydentem".

- Nienawidzimy tego robić, naprawdę, ale prezydent nie mówi prawdy. Te zarzuty przeciwko Joe Bidenowi i Hunterowi Bidenowi, które powtarza, zostały zbadane przez Ukraińców - powiedziała Nicolle Wallace.

.@NicolleDWallace cuts away from President Trump's news conference:



"We hate to do this, but the president isn't telling the truth ... what Trump appears to be trying to do is to turn his own impeachment into a big deflection." pic.twitter.com/8jNGfYYQkD