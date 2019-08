Trump wyśmiał wagę mężczyzny. Później mówił o miłości

- Idź do domu, zacznij ćwiczyć - powiedział amerykański prezydent.

Podczas wiecu wyborczego w New Hampshire prezydent Donald Trump ogłosił, że stworzył ruch polityczny "zbudowany na miłości".

Jak podają media, Trump z pokładu Air Force One zadzwonił do mężczyzny. Zostawił na jego skrzynce głosowej wiadomość. Okazuje się, że była to osoba, która popiera obecnego prezydenta.

W połowie wystąpienia Trumpa jeden z mężczyzn przerwał jego wypowiedź. Zwróciło to uwagę prezydenta. Ochrona obecna na stadionie wyprowadziła mężczyznę z trybun.

- Ma większy problem niż ja, ma większy problem niż my wszyscy - powiedział Trump. Okazało się, że ochrona wyprowadziła z wiecu złą osobę.

Kilka minut później Trump mówił, że "jego ruch zbudowany jest na miłości"